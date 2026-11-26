Wer vor Jahren in Halliburton-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Halliburton-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,06 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 262,743 Halliburton-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (31,61 USD), wäre das Investment nun 8 305,31 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,95 Prozent.

Insgesamt war Halliburton zuletzt 25,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at