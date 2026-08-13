Halliburton Aktie

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WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

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Investmentbeispiel 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Halliburton-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Halliburton-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,13 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Halliburton-Aktie investierten, hätten nun 496,771 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (33,29 USD), wäre die Investition nun 16 537,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,38 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Halliburton belief sich jüngst auf 28,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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