Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Halliburton-Performance im Blick
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor einem Jahr abgeworfen
Am 22.10.2025 wurde die Halliburton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Halliburton-Anteile bei 26,31 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,801 Halliburton-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 33,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,19 USD wert. Mit einer Performance von +29,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Halliburton war somit zuletzt am Markt 27,88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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