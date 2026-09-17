Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Rentable Halliburton-Investition?
|
17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halliburton-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 17.09.2016 wurden Halliburton-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Halliburton-Anteile 41,04 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 24,366 Halliburton-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 34,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 840,89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,91 Prozent eingebüßt.
Alle Halliburton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halliburton Co.
Analysen zu Halliburton Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Halliburton Co.
|29,51
|-0,14%