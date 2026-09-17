Halliburton Aktie

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WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

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Rentable Halliburton-Investition? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halliburton-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Halliburton-Aktie Anlegern gebracht.

Am 17.09.2016 wurden Halliburton-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Halliburton-Anteile 41,04 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 24,366 Halliburton-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 34,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 840,89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 15,91 Prozent eingebüßt.

Alle Halliburton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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