Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Langfristige Performance
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halliburton-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die Halliburton-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Halliburton-Anteile bei 23,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Halliburton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,771 Halliburton-Aktien. Die gehaltenen Halliburton-Papiere wären am 07.10.2026 1 326,23 USD wert, da der Schlussstand 31,75 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 326,23 USD entspricht einer Performance von +32,62 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Halliburton bezifferte sich zuletzt auf 27,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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