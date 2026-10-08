Halliburton Aktie

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WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

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Langfristige Performance 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halliburton-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Halliburton-Investment verdienen können.

Die Halliburton-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Halliburton-Anteile bei 23,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Halliburton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,771 Halliburton-Aktien. Die gehaltenen Halliburton-Papiere wären am 07.10.2026 1 326,23 USD wert, da der Schlussstand 31,75 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 326,23 USD entspricht einer Performance von +32,62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Halliburton bezifferte sich zuletzt auf 27,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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