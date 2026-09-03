Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Langfristige Investition
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halliburton von vor 3 Jahren verloren
Am 03.09.2023 wurde die Halliburton-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Halliburton-Aktie letztlich bei 39,81 USD. Bei einem Halliburton-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 251,193 Halliburton-Aktien. Die gehaltenen Halliburton-Papiere wären am 02.09.2026 9 452,40 USD wert, da der Schlussstand 37,63 USD betrug. Mit einer Performance von -5,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Halliburton belief sich zuletzt auf 30,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halliburton Co.
Analysen zu Halliburton Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Halliburton Co.
|32,54
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.