S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halliburton von vor 3 Jahren verloren

Am 03.09.2023 wurde die Halliburton-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Halliburton-Aktie letztlich bei 39,81 USD. Bei einem Halliburton-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 251,193 Halliburton-Aktien. Die gehaltenen Halliburton-Papiere wären am 02.09.2026 9 452,40 USD wert, da der Schlussstand 37,63 USD betrug. Mit einer Performance von -5,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Halliburton belief sich zuletzt auf 30,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at