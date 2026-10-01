Halliburton Aktie

Halliburton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

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Rentables Halliburton-Investment? 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halliburton von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Halliburton-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Halliburton-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Halliburton-Papier bei 40,50 USD. Bei einem Halliburton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,469 Halliburton-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 31,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,48 Prozent abgenommen.

Am Markt war Halliburton jüngst 26,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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