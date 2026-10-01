Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Rentables Halliburton-Investment?
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Halliburton von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Halliburton-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Halliburton-Papier bei 40,50 USD. Bei einem Halliburton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,469 Halliburton-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 31,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,52 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,48 Prozent abgenommen.
Am Markt war Halliburton jüngst 26,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halliburton Co.
Analysen zu Halliburton Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Halliburton Co.
|28,24
|-0,53%