Halliburton Aktie
WKN: 853986 / ISIN: US4062161017
|Performance unter der Lupe
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halliburton-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 15.10.2016 wurden Halliburton-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Halliburton-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,97 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Halliburton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 212,902 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (32,83 USD), wäre die Investition nun 6 989,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,10 Prozent.
Der Halliburton-Wert an der Börse wurde auf 27,35 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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