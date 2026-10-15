Halliburton Aktie

Halliburton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853986 / ISIN: US4062161017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halliburton-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Halliburton eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 15.10.2016 wurden Halliburton-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Halliburton-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,97 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Halliburton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 212,902 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (32,83 USD), wäre die Investition nun 6 989,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,10 Prozent.

Der Halliburton-Wert an der Börse wurde auf 27,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Halliburton Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Halliburton Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Halliburton Co. 29,79 1,81% Halliburton Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:19 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen