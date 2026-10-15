S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halliburton-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Halliburton eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 15.10.2016 wurden Halliburton-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Halliburton-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 46,97 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Halliburton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 212,902 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (32,83 USD), wäre die Investition nun 6 989,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30,10 Prozent.

Der Halliburton-Wert an der Börse wurde auf 27,35 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at