S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hartford Financial Services Group von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hartford Financial Services Group-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Hartford Financial Services Group-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 43,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 230,256 Hartford Financial Services Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 489,75 USD, da sich der Wert eines Hartford Financial Services Group-Papiers am 23.10.2026 auf 136,76 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 214,90 Prozent gleich.

Hartford Financial Services Group wurde am Markt mit 36,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at