Hartford Financial Services Group Aktie

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WKN: 898521 / ISIN: US4165151048

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Hochrechnung 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hartford Financial Services Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hartford Financial Services Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Hartford Financial Services Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71,27 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert hat, hat nun 140,311 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 290,02 USD, da sich der Wert eines Hartford Financial Services Group-Papiers am 13.11.2026 auf 137,48 USD belief. Mit einer Performance von +92,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Hartford Financial Services Group jüngst 36,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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