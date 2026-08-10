Hartford Financial Services Group Aktie

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WKN: 898521 / ISIN: US4165151048

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Lohnender Hartford Financial Services Group-Einstieg? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hartford Financial Services Group von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Hartford Financial Services Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Hartford Financial Services Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hartford Financial Services Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 128,16 USD. Bei einem Hartford Financial Services Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,780 Hartford Financial Services Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 143,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,80 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Hartford Financial Services Group bezifferte sich zuletzt auf 38,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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