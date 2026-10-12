Hartford Financial Services Group Aktie
WKN: 898521 / ISIN: US4165151048
|Frühe Investition
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hartford Financial Services Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Hartford Financial Services Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hartford Financial Services Group-Anteile betrug an diesem Tag 70,17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert, befänden sich nun 1,425 Hartford Financial Services Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hartford Financial Services Group-Papiers auf 129,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,00 USD wert. Damit wäre die Investition 84,00 Prozent mehr wert.
Hartford Financial Services Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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