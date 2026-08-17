Hartford Financial Services Group Aktie
WKN: 898521 / ISIN: US4165151048
|Lukrativer Hartford Financial Services Group-Einstieg?
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hartford Financial Services Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Hartford Financial Services Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 71,46 USD. Bei einem Hartford Financial Services Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,994 Hartford Financial Services Group-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 931,43 USD, da sich der Wert einer Hartford Financial Services Group-Aktie am 14.08.2026 auf 138,02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 93,14 Prozent vermehrt.
Hartford Financial Services Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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