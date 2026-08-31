Hartford Financial Services Group Aktie
WKN: 898521 / ISIN: US4165151048
|Lukrativer Hartford Financial Services Group-Einstieg?
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hartford Financial Services Group von vor 10 Jahren verdient
Die Hartford Financial Services Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 41,07 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert, befänden sich nun 2,435 Hartford Financial Services Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hartford Financial Services Group-Anteile wären am 28.08.2026 337,35 USD wert, da der Schlussstand 138,55 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 237,35 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Hartford Financial Services Group einen Börsenwert von 37,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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