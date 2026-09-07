Hartford Financial Services Group Aktie

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WKN: 898521 / ISIN: US4165151048

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Rentable Hartford Financial Services Group-Investition? 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hartford Financial Services Group von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Hartford Financial Services Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hartford Financial Services Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Hartford Financial Services Group-Aktie 131,67 USD wert. Bei einem Hartford Financial Services Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,595 Hartford Financial Services Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 050,88 USD, da sich der Wert eines Hartford Financial Services Group-Papiers am 04.09.2026 auf 138,37 USD belief. Das entspricht einem Plus von 5,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hartford Financial Services Group bezifferte sich zuletzt auf 37,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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