Hartford Financial Services Group Aktie

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WKN: 898521 / ISIN: US4165151048

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Hartford Financial Services Group-Investment im Blick 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hartford Financial Services Group von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hartford Financial Services Group-Einstiegs gewesen.

Am 05.10.2025 wurde die Hartford Financial Services Group-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 133,46 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie investierten, hätten nun 74,929 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hartford Financial Services Group-Papiers auf 126,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 444,78 USD wert. Das entspricht einem Minus von 5,55 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Hartford Financial Services Group bezifferte sich zuletzt auf 34,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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