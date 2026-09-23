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WKN: 859888 / ISIN: US4180561072

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Hasbro-Performance im Blick 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hasbro von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Hasbro-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Hasbro-Anteile letztlich bei 65,23 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Hasbro-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,330 Hasbro-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 332,36 USD, da sich der Wert eines Hasbro-Papiers am 22.09.2026 auf 86,91 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 33,24 Prozent.

Hasbro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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