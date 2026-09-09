Hasbro Aktie
WKN: 859888 / ISIN: US4180561072
|Hasbro-Anlage im Blick
|
09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hasbro-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Hasbro-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 79,93 USD. Bei einem Hasbro-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125,109 Hasbro-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hasbro-Papiers auf 90,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 298,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,99 Prozent erhöht.
Am Markt war Hasbro jüngst 13,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hasbro Inc.
|
09.09.26
|S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hasbro-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hasbro-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.08.26
|S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hasbro von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hasbro-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hasbro-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Papier Hasbro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hasbro von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hasbro-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Hasbro Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hasbro Inc.
|76,28
|-0,42%