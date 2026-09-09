Hasbro Aktie

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WKN: 859888 / ISIN: US4180561072

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Hasbro-Anlage im Blick 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hasbro-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hasbro-Investment verdienen können.

Die Hasbro-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 79,93 USD. Bei einem Hasbro-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125,109 Hasbro-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hasbro-Papiers auf 90,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 298,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,99 Prozent erhöht.

Am Markt war Hasbro jüngst 13,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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