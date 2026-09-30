S&P 500-Wert Hasbro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hasbro-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Hasbro-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 89,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hasbro-Papier investiert hätte, befänden sich nun 112,082 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 9 892,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,08 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Hasbro belief sich zuletzt auf 12,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at