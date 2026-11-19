So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HCA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das HCA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 481,06 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,208 HCA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 99,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 476,35 USD belief. Damit wäre die Investition 0,98 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte HCA einen Börsenwert von 104,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at