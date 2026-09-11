Healthpeak Properties Aktie
WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030
|Profitable Healthpeak Properties-Investition?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Healthpeak Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Healthpeak Properties-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Healthpeak Properties-Anteile an diesem Tag 19,76 USD wert. Bei einem Healthpeak Properties-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,607 Healthpeak Properties-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 20,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 030,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,09 Prozent vermehrt.
Der Healthpeak Properties-Wert an der Börse wurde auf 14,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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