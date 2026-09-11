S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Healthpeak Properties-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Healthpeak Properties-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Healthpeak Properties-Anteile an diesem Tag 19,76 USD wert. Bei einem Healthpeak Properties-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,607 Healthpeak Properties-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 20,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 030,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,09 Prozent vermehrt.

Der Healthpeak Properties-Wert an der Börse wurde auf 14,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at