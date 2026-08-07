Healthpeak Properties Aktie

Healthpeak Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030

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Frühe Investition 07.08.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Healthpeak Properties von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Healthpeak Properties-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Healthpeak Properties-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Healthpeak Properties-Anteile an diesem Tag 16,96 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 589,623 Healthpeak Properties-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 12 441,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,10 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,41 Prozent gesteigert.

Healthpeak Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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