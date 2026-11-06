S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Healthpeak Properties-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Healthpeak Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Healthpeak Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Healthpeak Properties-Papiers betrug an diesem Tag 16,77 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Healthpeak Properties-Aktie investiert hat, hat nun 5,963 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,98 USD wert. Damit wäre die Investition um 19,98 Prozent gestiegen.

Healthpeak Properties war somit zuletzt am Markt 13,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at