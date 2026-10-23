S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 10 Jahren eingebracht

Die Healthpeak Properties-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Healthpeak Properties-Aktie 32,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,552 Healthpeak Properties-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 590,88 USD, da sich der Wert einer Healthpeak Properties-Aktie am 22.10.2026 auf 19,34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,91 Prozent vermindert.

Healthpeak Properties wurde am Markt mit 12,73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at