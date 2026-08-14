Healthpeak Properties Aktie

Healthpeak Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NP / ISIN: US42250P1030

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Healthpeak Properties-Performance 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Wert Healthpeak Properties-Aktie: Wäre eine Healthpeak Properties-Anlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Healthpeak Properties-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Healthpeak Properties-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 20,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Healthpeak Properties-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,843 Healthpeak Properties-Aktien. Die gehaltenen Healthpeak Properties-Anteile wären am 13.08.2026 100,77 USD wert, da der Schlussstand 20,81 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Healthpeak Properties bezifferte sich zuletzt auf 14,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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