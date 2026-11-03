Hershey Aktie
WKN: 851297 / ISIN: US4278661081
|Hershey-Performance im Blick
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hershey von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Hershey-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 162,31 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61,610 Hershey-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 171,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 550,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,51 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Hershey einen Börsenwert von 33,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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