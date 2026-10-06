Hershey Aktie
WKN: 851297 / ISIN: US4278661081
|Lukratives Hershey-Investment?
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Hershey-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hershey von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Hershey-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 195,18 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Hershey-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,123 Hershey-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 824,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 161,01 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,51 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Hershey belief sich zuletzt auf 32,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Hershey Co
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