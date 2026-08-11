S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hewlett Packard Enterprise-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hewlett Packard Enterprise-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 11.08.2016 wurde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Hewlett Packard Enterprise-Papiers betrug an diesem Tag 12,73 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,543 Hewlett Packard Enterprise-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 294,75 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Papiers am 10.08.2026 auf 54,68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 329,48 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Hewlett Packard Enterprise betrug jüngst 70,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at