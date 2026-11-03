Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|Hewlett Packard Enterprise-Performance im Blick
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hewlett Packard Enterprise-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hewlett Packard Enterprise-Anteile bei 12,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,471 Hewlett Packard Enterprise-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hewlett Packard Enterprise-Papiers auf 51,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 016,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 301,69 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Hewlett Packard Enterprise bezifferte sich zuletzt auf 73,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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