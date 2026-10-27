Hewlett Packard Enterprise Aktie

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WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099

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Rentables Hewlett Packard Enterprise-Investment? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hewlett Packard Enterprise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment gewesen.

Am 27.10.2021 wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,58 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,859 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 402,74 USD, da sich der Wert eines Hewlett Packard Enterprise-Papiers am 26.10.2026 auf 58,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 302,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Hewlett Packard Enterprise zuletzt 77,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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