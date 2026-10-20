S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Hewlett Packard Enterprise-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Hewlett Packard Enterprise-Anteile an diesem Tag 15,23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier investiert hätte, hätte er nun 656,599 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (55,87 USD), wäre das Investment nun 36 684,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 266,84 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Hewlett Packard Enterprise zuletzt 73,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at