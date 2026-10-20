Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|Hewlett Packard Enterprise-Performance im Blick
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Hewlett Packard Enterprise-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Hewlett Packard Enterprise-Anteile an diesem Tag 15,23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hewlett Packard Enterprise-Papier investiert hätte, hätte er nun 656,599 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (55,87 USD), wäre das Investment nun 36 684,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 266,84 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Hewlett Packard Enterprise zuletzt 73,22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
20.10.26
|S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
06.10.26
|S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hewlett Packard Enterprise-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|49,85
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.