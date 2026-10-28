S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hilton Worldwide-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Hilton Worldwide-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hilton Worldwide-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Hilton Worldwide-Anteile betrug an diesem Tag 146,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,847 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 359,97 USD, da sich der Wert eines Hilton Worldwide-Anteils am 27.10.2026 auf 344,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136,00 Prozent gesteigert.

Hilton Worldwide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at