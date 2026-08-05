Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Lukrative Hilton Worldwide-Investition?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hilton Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Hilton Worldwide-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Hilton Worldwide-Anteile an diesem Tag 126,40 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,911 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 312,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 468,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 146,89 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Hilton Worldwide eine Marktkapitalisierung von 70,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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