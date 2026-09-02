S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Hilton Worldwide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Hilton Worldwide-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hilton Worldwide-Aktie an diesem Tag 124,39 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hilton Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 80,392 Hilton Worldwide-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 311,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 081,60 USD wert. Damit wäre die Investition 150,82 Prozent mehr wert.

Am Markt war Hilton Worldwide jüngst 71,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at