Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Rentabler Hilton Worldwide-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hilton Worldwide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hilton Worldwide-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 145,29 USD wert. Bei einem Hilton Worldwide-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,828 Hilton Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 25 075,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 364,32 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 150,75 Prozent angezogen.
Alle Hilton Worldwide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 81,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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