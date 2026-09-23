Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Rentable Hilton Worldwide-Investition?
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 23.09.2023 wurde die Hilton Worldwide-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hilton Worldwide-Papier 147,59 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 67,755 Hilton Worldwide-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie auf 308,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 898,43 USD wert. Mit einer Performance von +108,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Hilton Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 68,93 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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