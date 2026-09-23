S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hilton Worldwide-Aktie Anlegern gebracht.

Am 23.09.2023 wurde die Hilton Worldwide-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Hilton Worldwide-Papier 147,59 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 67,755 Hilton Worldwide-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie auf 308,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 898,43 USD wert. Mit einer Performance von +108,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Hilton Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 68,93 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at