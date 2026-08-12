Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Langfristige Performance
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 12.08.2016 wurde die Hilton Worldwide-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 56,07 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Hilton Worldwide-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 178,351 Hilton Worldwide-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Hilton Worldwide-Papiers auf 314,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56 119,80 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 461,20 Prozent angezogen.
Hilton Worldwide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 70,09 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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