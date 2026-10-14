Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|Hilton Worldwide-Anlage unter der Lupe
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hilton Worldwide von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hilton Worldwide-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Hilton Worldwide-Aktie an diesem Tag bei 268,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,258 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hilton Worldwide-Papiers auf 329,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 279,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,80 Prozent gesteigert.
Hilton Worldwide wurde jüngst mit einem Börsenwert von 73,11 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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