S&P 500-Wert Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hilton Worldwide von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Hilton Worldwide-Einstiegs gewesen.

Hilton Worldwide-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hilton Worldwide-Papier bei 273,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,365 Hilton Worldwide-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2026 138,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 379,76 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,80 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich jüngst auf 82,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at