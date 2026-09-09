Hormel Foods Aktie

Hormel Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850875 / ISIN: US4404521001

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Hormel Foods-Investment 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hormel Foods von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Hormel Foods-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hormel Foods-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Hormel Foods-Aktie bei 36,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,777 Hormel Foods-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 58,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,21 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 41,10 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Hormel Foods belief sich jüngst auf 11,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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