Hormel Foods Aktie

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WKN: 850875 / ISIN: US4404521001

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Hormel Foods-Anlage im Blick 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hormel Foods-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Hormel Foods-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Hormel Foods-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hormel Foods-Anteile betrug an diesem Tag 22,51 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,442 Hormel Foods-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 22,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,67 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,33 Prozent gesunken.

Hormel Foods wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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