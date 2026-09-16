S&P 500-Wert Hormel Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hormel Foods von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Hormel Foods-Einstiegs gewesen.

Die Hormel Foods-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,02 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Hormel Foods-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 39,968 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Hormel Foods-Aktie auf 20,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 830,94 USD wert. Mit einer Performance von -16,91 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Hormel Foods war somit zuletzt am Markt 11,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at