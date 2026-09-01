S&P 500-Wert Host Hotels Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Host Hotels Resorts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Host Hotels Resorts eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Host Hotels Resorts-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Host Hotels Resorts-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,692 Host Hotels Resorts-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124,82 USD, da sich der Wert einer Host Hotels Resorts-Aktie am 31.08.2026 auf 21,93 USD belief. Mit einer Performance von +24,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Host Hotels Resorts eine Marktkapitalisierung von 15,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at