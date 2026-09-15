Host Hotels & Resorts Aktie

Host Hotels & Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049

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Host Hotels Resorts-Performance im Blick 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Host Hotels Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Host Hotels Resorts von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Host Hotels Resorts-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Host Hotels Resorts-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,60 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 602,410 Host Hotels Resorts-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 472,89 USD, da sich der Wert eines Host Hotels Resorts-Papiers am 14.09.2026 auf 22,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,73 Prozent.

Der Börsenwert von Host Hotels Resorts belief sich jüngst auf 15,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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