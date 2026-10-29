Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
|Rentable Howmet Aerospace-Anlage?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Howmet Aerospace-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Howmet Aerospace-Papier bei 20,81 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 4,806 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 938,11 USD, da sich der Wert einer Howmet Aerospace-Aktie am 28.10.2026 auf 195,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 838,11 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Howmet Aerospace belief sich jüngst auf 77,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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