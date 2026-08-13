Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
|Lukrative Howmet Aerospace-Anlage?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howmet Aerospace von vor einem Jahr eingebracht
Die Howmet Aerospace-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 176,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Howmet Aerospace-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,656 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (281,63 USD), wäre die Investition nun 1 592,93 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 59,29 Prozent.
Zuletzt verbuchte Howmet Aerospace einen Börsenwert von 112,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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