Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
|Performance unter der Lupe
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08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Howmet Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen
Am 08.10.2025 wurden Howmet Aerospace-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 191,65 USD. Bei einem Howmet Aerospace-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,522 Howmet Aerospace-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,23 USD, da sich der Wert eines Howmet Aerospace-Papiers am 07.10.2026 auf 222,75 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,23 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Howmet Aerospace einen Börsenwert von 92,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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