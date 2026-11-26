Howmet Aerospace Aktie
WKN DE: A2PZ2D / ISIN: US4432011082
|Lohnender Howmet Aerospace-Einstieg?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Howmet Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howmet Aerospace von vor 10 Jahren verdient
Das Howmet Aerospace-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 20,53 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Howmet Aerospace-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 48,709 Howmet Aerospace-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 211,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 281,05 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 10 281,05 USD, was einer positiven Performance von 928,11 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Howmet Aerospace belief sich jüngst auf 83,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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