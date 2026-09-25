HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
|Profitable HP-Investition?
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25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die HP-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,802 HP-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,40 USD, da sich der Wert einer HP-Aktie am 24.09.2026 auf 31,14 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,40 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von HP bezifferte sich zuletzt auf 29,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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