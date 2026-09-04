HP Aktie

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WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052

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Lohnendes HP-Investment? 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HP-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das HP-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,349 HP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 106,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,93 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von HP belief sich zuletzt auf 28,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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